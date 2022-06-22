«Ювентус» изучает возможность трансфера Неймара
Неймар может перейти в «Ювентус».
Ювентус
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Неймар может перейти в «Ювентус».
Итальянский клуб рассматривает вероятность трансфера бразильца из-за просьбы главного тренера Массимилиано Аллегри усилить состав «Ювентуса», об этом сообщает Diario Sport.
Ранее появилась информация о том, что катарские руководители «ПСЖ», а также новый советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш не рассчитывают на Неймара.
В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах.