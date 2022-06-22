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21:16 (мск), источник: Sports.Ru

«Ювентус» изучает возможность трансфера Неймара

Неймар может перейти в «Ювентус».

Ювентус
ПСЖЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Итальянский клуб рассматривает вероятность трансфера бразильца из-за просьбы главного тренера Массимилиано Аллегри усилить состав «Ювентуса», об этом сообщает Diario Sport.

Ранее появилась информация о том, что катарские руководители «ПСЖ», а также новый советник парижан по футбольным вопросам Луиш Кампуш не рассчитывают на Неймара.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забил 13 голов и отдал 8 передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах.

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