Салихамиджич про шутку «Спартака» в твиттере: «Ливерпуль» условия принял, поэтому не такие они уж и абсурдные

Во время переговоров «Баварии» и «Ливерпуля» по переходу Садьо Мане сообщалось, что англичане отказался продать сенегальца в мюнхенский клуб за 35 миллионов евро с учетом бонусов за три подряд «Золотых мяча» и три победы в ЛЧ.