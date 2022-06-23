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10:45 (мск), источник: Sport24

«Интер» вернулся к переговорам с Дибалой

«Интер» возобновил переговоры по контракту с нападающим Пауло Дибалой, об этом сообщает Sky Sport Italia.

Интер
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Источник: Reuters

Миланский клуб брал небольшую паузу в переговорах, так как спортивный директор был занят арендой нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

Теперь миланский клуб вернулся к кандидатуре 28-летнего аргентинца.

Дибала, вероятнее всего, подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 млн евро в год с учетом бонусов.

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