«Интер» вернулся к переговорам с Дибалой
«Интер» возобновил переговоры по контракту с нападающим Пауло Дибалой, об этом сообщает Sky Sport Italia.
Интер
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Интер» возобновил переговоры по контракту с нападающим Пауло Дибалой, об этом сообщает Sky Sport Italia.
Миланский клуб брал небольшую паузу в переговорах, так как спортивный директор был занят арендой нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».
Теперь миланский клуб вернулся к кандидатуре 28-летнего аргентинца.
Дибала, вероятнее всего, подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 млн евро в год с учетом бонусов.