«Интер» вернулся к переговорам с Дибалой

Миланский клуб брал небольшую паузу в переговорах, так как спортивный директор был занят арендой нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

Дибала, вероятнее всего, подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около 8 млн евро в год с учетом бонусов.