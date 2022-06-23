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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Не лучший его сезон». Президент ПСЖ высказался о Месси

Президент «Пари Сен-Жермена» Нассер Аль-Хелайфи оценил выступление Лионеля Месси в минувшем сезоне, который стал для аргентинца дебютным в стане парижан. Об этом сообщает Sportmediaset.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Функционер признал, что первый год аргентинца в ПСЖ был не лучшим в его карьере. При этом Аль-Хелайфи выразил уверенность, что в следующем сезоне болельщики увидят лучшего Месси в истории.

«Не может быть такого разговора о человеке с семью “Золотыми мячами”. Месси сотворил историю. Это был не лучший его сезон, но после более чем двадцати лет в “Барселоне” он открыл для себя новую страну, новый город, новую лигу, новую команду, новую культуру. Его семья — тоже. Он также переболел коронавирусом. Это было нелегко. В следующем сезоне мы увидим лучшего Месси в истории», — сказал президент ПСЖ.

Месси перешел в ПСЖ летом 2021 года из «Барселоны», за которую выступал всю карьеру. В сезоне-2021/2022 форвард сыграл в 26 матчах французской Лиги 1, забил шесть голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с парижанами действует до 2023 года.

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