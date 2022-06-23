«Не лучший его сезон». Президент ПСЖ высказался о Месси

Функционер признал, что первый год аргентинца в ПСЖ был не лучшим в его карьере. При этом Аль-Хелайфи выразил уверенность, что в следующем сезоне болельщики увидят лучшего Месси в истории.

«Не может быть такого разговора о человеке с семью “Золотыми мячами”. Месси сотворил историю. Это был не лучший его сезон, но после более чем двадцати лет в “Барселоне” он открыл для себя новую страну, новый город, новую лигу, новую команду, новую культуру. Его семья — тоже. Он также переболел коронавирусом. Это было нелегко. В следующем сезоне мы увидим лучшего Месси в истории», — сказал президент ПСЖ.