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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:12 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ накопил миллионные долги и рискует потерять лидеров

«Тараз» из одноименного города на сегодняшний день задолжал за предыдущие годы футболистам и тренерам около 700 миллионов тенге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Задолженность преимущественно была накоплена предыдущим руководством клуба. Нынешние руководители частично погасили долги на сумму около 350 миллионов тенге.

Ситуацией могут воспользоваться более благополучные в финансовом плане клубы КПЛ.
В частности, есть интерес к лидерам «Тараза» — Бауыржану Байтана, Мухаммеджану Сейсену, Елдосу Ахметову и остальным игрокам.

С представителями Байтана активные переговоры ведет «Актобе», который намерен усилить атакующую линию.

После 13 туров таразцы занимают в турнирной таблице третье место, по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона — «Тобол».

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