В Германии определились с судьбой футболистов-трансгендеров

Правило вводится с начала сезона-2022/23 и будет официально включено в регламенты о проведении соревнований, включая турниры на юношеском уровне, мини-футбол и любительский футбол.

Согласно заявлению DFB, изначально подобная практика была инициирована Берлинской ассоциацией футбола в 2019 году и показала свою состоятельность. Для регулирования новой политики DFB назначит официальных лиц, которые будут следить за отсутствием дискриминации в отношении спортсменов.