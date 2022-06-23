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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Германии определились с судьбой футболистов-трансгендеров

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Немецкий футбольный союз (DFB) дал трансгендерам право выбора, за команду какого пола выступать, сообщается на сайте организации.

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Источник: Reuters

Правило вводится с начала сезона-2022/23 и будет официально включено в регламенты о проведении соревнований, включая турниры на юношеском уровне, мини-футбол и любительский футбол.

Согласно заявлению DFB, изначально подобная практика была инициирована Берлинской ассоциацией футбола в 2019 году и показала свою состоятельность. Для регулирования новой политики DFB назначит официальных лиц, которые будут следить за отсутствием дискриминации в отношении спортсменов.

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