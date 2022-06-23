Футболисты «Минска» вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

Последними участниками ⅛ финала стали футболисты «Минска», победившие в Новополоцке местный «Нафтан» с минимальным перевесом в счете — 1:0.

Также сегодня победы одержали еще два представителя высшей лиги национального первенства. Могилевский «Днепр» разгромил в гостях витебский «Газовик» — 5:0, а дзержинский «Арсенал» также на выезде обыграл «Лиду» с результатом 3:1.