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21:20 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» вышли в ⅛ финала Кубка Беларуси

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня состоялись заключительные встречи 1/16 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Последними участниками ⅛ финала стали футболисты «Минска», победившие в Новополоцке местный «Нафтан» с минимальным перевесом в счете — 1:0.

Также сегодня победы одержали еще два представителя высшей лиги национального первенства. Могилевский «Днепр» разгромил в гостях витебский «Газовик» — 5:0, а дзержинский «Арсенал» также на выезде обыграл «Лиду» с результатом 3:1.

Ранее в ⅛ финала пробились «Гомель», борисовский БАТЭ, гродненский «Неман», «Витебск», минское «Динамо», столичный «Энергетик-БГУ», мозырская «Славия», жодинское «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» из Минского района, солигорский «Шахтер», брестское «Динамо», «Слуцк» и бобруйская «Белшина».

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