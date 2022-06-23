Гендиректор «Шахтера» заявил, что решение ФИФА ударило по украинским клубам

«Я думаю, что процентов 95 украинских игроков мы сохраним. Иностранцев — пока не знаю. Предстоят сложные переговоры. Некоторые агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков. Вы не представляете, что происходит. Агенты приезжают в клубы и говорят: “Не платите “Шахтеру”, игроки станут свободными агентами, просто заплатите мне 10 миллионов евро и забудьте о клубе”, — цитирует Палкина The Athletic.