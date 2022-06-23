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23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Шахтера» заявил, что решение ФИФА ударило по украинским клубам

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Генеральный директор базирующегося в Киеве «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить игрокам и тренерам приостанавливать контракты ударило по украинским командам.

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Источник: Официальный твиттер футбольного клуба "Шахтер"

Ранее ФИФА продлила до июня 2023 года разрешение для иностранных игроков и тренеров приостанавливать контракты с украинскими клубами.

«Я думаю, что процентов 95 украинских игроков мы сохраним. Иностранцев — пока не знаю. Предстоят сложные переговоры. Некоторые агенты уничтожают нас, они пытаются украсть игроков. Вы не представляете, что происходит. Агенты приезжают в клубы и говорят: “Не платите “Шахтеру”, игроки станут свободными агентами, просто заплатите мне 10 миллионов евро и забудьте о клубе”, — цитирует Палкина The Athletic.

«ФИФА не помогла украинским клубам, издав этот регламент. Наоборот, это значительно усложнило наши переговоры с игроками и сделало агентов еще могущественнее и богаче», — добавил гендиректор.

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