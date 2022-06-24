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01:34 (мск), источник: Sport24

Роналду сообщил своему окружению, что готов покинуть «МЮ»

Стали известны причины возможного ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Как сообщает Record, португалец крайне недоволен поведением клуба на трансферном рынке. Именитый футболист ждет громких приобретений, чтобы в следующем сезоне претендовать на высокие места в АПЛ, но таковых клуб еще не совершил.

Роналду рассказал об этом своему ближайшему окружению. Он сообщил, что покинет клуб, если тот не активизируется.

Ранее в СМИ появилась информация, что Криштиану может оказаться в «Баварии», заменив Роберта Левандовски.

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