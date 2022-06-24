Роналду сообщил своему окружению, что готов покинуть «МЮ»

Как сообщает Record, португалец крайне недоволен поведением клуба на трансферном рынке. Именитый футболист ждет громких приобретений, чтобы в следующем сезоне претендовать на высокие места в АПЛ, но таковых клуб еще не совершил.

Роналду рассказал об этом своему ближайшему окружению. Он сообщил, что покинет клуб, если тот не активизируется.