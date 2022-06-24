«Барселона» предложила Луису Суаресу вернуться в случае срыва трансфера Левандовского
35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес может вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает Sport.
Барселона
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35-летний уругвайский нападающий Луис Суарес может вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает Sport.
По данным источника, «Барселона» связалась с Суаресом и обсудила с ним возможное возвращение в клуб. При этом, каталонцы попросили Суареса подождать до августа, поскольку приоритетным вариантом для «Барселоны». является подписание контракта с немецким форвардом Робертом Левандовским.
В составе «Барселоны» Суарес выступал с 2014 по 2020 год. Также у аргентинца есть предложения от «Севильи», «Вильярреала» и «Ривер Плейта».
Последним клубом Суареса был мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 13 голов и 3 результативные передачи.