«Барселона» предложила Луису Суаресу вернуться в случае срыва трансфера Левандовского

По данным источника, «Барселона» связалась с Суаресом и обсудила с ним возможное возвращение в клуб. При этом, каталонцы попросили Суареса подождать до августа, поскольку приоритетным вариантом для «Барселоны». является подписание контракта с немецким форвардом Робертом Левандовским.