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09:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ньюкасл» приобрел у «Бёрнли» вратаря сборной Англии Ника Поупа

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с голкипером сборной Англии Ником Поупом, ранее выступавшим за «Бёрнли».

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Источник: Reuters

Поуп подписал четырехлетний контракт, сумма которого не разглашается. По данным Sky Sports, трансфер обошелся «сорокам» в 10 млн фунтов.

«Ник — исключительный вратарь. Этим летом к нему проявляли большой интерес другие клубы, поэтому я хотел бы поблагодарить наших владельцев за то, что они помогли нам опередить конкурентов. Я рад, что он присоединяется к нам, когда мы готовимся решать захватывающие задачи», — сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

В сезоне-2021/22 Поуп во всех турнирах провел за «Бёрнли» 39 матчей, в девяти из которых он отыграл «на ноль». «Бёрнли» по итогам сезона вылетел из Английской премьер-лиги. На счету голкипера также восемь матчей за сборную Англии, в которых он пропустил один мяч.

Поуп стал вторым приобретением «Ньюкасла» в летнее трансферное окно после защитника Мэтта Таргетта, который присоединился к команде на постоянной основе после успешной аренды в прошлом сезоне.

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