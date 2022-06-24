«Ньюкасл» приобрел у «Бёрнли» вратаря сборной Англии Ника Поупа

Поуп подписал четырехлетний контракт, сумма которого не разглашается. По данным Sky Sports, трансфер обошелся «сорокам» в 10 млн фунтов.

«Ник — исключительный вратарь. Этим летом к нему проявляли большой интерес другие клубы, поэтому я хотел бы поблагодарить наших владельцев за то, что они помогли нам опередить конкурентов. Я рад, что он присоединяется к нам, когда мы готовимся решать захватывающие задачи», — сказал главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.

В сезоне-2021/22 Поуп во всех турнирах провел за «Бёрнли» 39 матчей, в девяти из которых он отыграл «на ноль». «Бёрнли» по итогам сезона вылетел из Английской премьер-лиги. На счету голкипера также восемь матчей за сборную Англии, в которых он пропустил один мяч.