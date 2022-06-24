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09:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Сердар Азмун высказался о ситуации между Россией и Украиной

Иранский нападающий немецкого «Байера» Сердар Азмун высказался о событиях между Россией и Украиной.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне всегда было очень хорошо в России, и люди всегда хорошо относились ко мне. Я никогда не верил, что такое произойдйт. Я не политик и не хочу много говорить об этих событиях. Но как человек я, очевидно, говорю: в этом мире не должно быть такого», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Байера».

27-летний Азмун стал игроком «Байера» 30 января 2022 года, перейдя из «Зенита». Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до 2027 года.

За «Зенит» Азмун выступал с 2019 по 2022 год. За это время он провёл 104 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 62 гола и 23 результативные передачи.

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