Сердар Азмун высказался о ситуации между Россией и Украиной

«Мне всегда было очень хорошо в России, и люди всегда хорошо относились ко мне. Я никогда не верил, что такое произойдйт. Я не политик и не хочу много говорить об этих событиях. Но как человек я, очевидно, говорю: в этом мире не должно быть такого», — приводит слова Азмуна официальный сайт «Байера».