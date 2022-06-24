Дибала может перейти в «Реал»

По информации источника, «сливочные» могут войти в гонку за игрока сборной Аргентины. Мадридцы захотят договориться о контракте с игроком, если клуб всё-таки покинет испанский вингер Марко Асенсио, которым всерьёз заинтересовался «Ливерпуль».

В «Интере» вернулись к кандидатуре хавбека после достижения договорённостей с «Челси» по аренде Ромелу Лукаку. Пауло подпишет с миланским клубом контракт до 2026 года. Его оклад в «Интере» составит около € 8 млн в год с учётом бонусов. В скором времени аргентинец пройдёт медосмотр.