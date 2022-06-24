«Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по Левандовскому
Мюнхенская «Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по своему польскому форварду Роберту Левандовскому, сообщает The Telegraph.
Мюнхенская «Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по своему польскому форварду Роберту Левандовскому, сообщает The Telegraph.
Как сообщает источник, каталонский клуб направил немцам новое предложение в размере € 35 млн плюс бонусы, однако мюнхенцы отказали. Они хотят за трансфер € 40 млн чистыми.
Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной», но неспособность испанской команды выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что он в итоге перейдёт в «ПСЖ».
30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.