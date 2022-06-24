«Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по Левандовскому

Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной», но неспособность испанской команды выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что он в итоге перейдёт в «ПСЖ».

30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.