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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по Левандовскому

Мюнхенская «Бавария» отклонила новое предложение «Барселоны» по своему польскому форварду Роберту Левандовскому, сообщает The Telegraph.

Бавария
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Источник: Reuters

Как сообщает источник, каталонский клуб направил немцам новое предложение в размере € 35 млн плюс бонусы, однако мюнхенцы отказали. Они хотят за трансфер € 40 млн чистыми.

Ранее сообщалось, что 33-летний Левандовски уже согласовал трёхлетний контракт с «Барселоной», но неспособность испанской команды выплатить за игрока требуемую сумму может привести к тому, что он в итоге перейдёт в «ПСЖ».

30 мая Левандовски сообщил, что его эра в «Баварии» подошла к концу и он хочет покинуть мюнхенский клуб. В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

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