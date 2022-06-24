Йович согласился на переход в «Фиорентину»

По информации источника, защитник «фиалок» и партнёр Йовича по сборной Сербии Никола Миленкович сыграл большую роль в убеждении футболиста. Сообщается, что у форварда было по меньшей мере девять предложений помимо «Фиорентины».

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «фиалки» расстались с арендованным у «Герты» нападающим Кшиштофом Пёнтеком, поэтому клубу из Флоренции нужна замена на позицию форварда.

Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду — серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.