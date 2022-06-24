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12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Йович согласился на переход в «Фиорентину»

24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович согласился на переход в итальянскую «Фиорентину» на правах аренды. Об этом сообщает La Nazione.

Фиорентина
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Источник: AP 2022

По информации источника, защитник «фиалок» и партнёр Йовича по сборной Сербии Никола Миленкович сыграл большую роль в убеждении футболиста. Сообщается, что у форварда было по меньшей мере девять предложений помимо «Фиорентины».

Напомним, по окончании сезона-2021/2022 «фиалки» расстались с арендованным у «Герты» нападающим Кшиштофом Пёнтеком, поэтому клубу из Флоренции нужна замена на позицию форварда.

Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года, сумма трансфера составила € 63 млн. Из-за сложностей в адаптации к новой лиге форвард уже отправлялся в аренду — серб возвращался в стан «орлов» на вторую часть сезона-2020/2021.

В сезоне-2021/2022 Йович провёл 19 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.

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