Marca: подписание Месси принесло «ПСЖ» € 700 млн за год

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Подписание нападающего Лионеля Месси позволило французскому «ПСЖ» заработать около € 700 млн за год. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, сюда включены доходы с прав на имидж, маркетинга и проведения матчей.

По сведениям источника, также трансфер 35-летнего Месси позволил «ПСЖ» заключить 10 новых спонсорских контрактов и увеличить количество подписчиков в клубных соцсетях на 15 млн. «ПСЖ» впервые продал свыше миллиона футболок одного футболиста.