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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Marca: подписание Месси принесло «ПСЖ» € 700 млн за год

Подписание нападающего Лионеля Месси позволило французскому «ПСЖ» заработать около € 700 млн за год.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Подписание нападающего Лионеля Месси позволило французскому «ПСЖ» заработать около € 700 млн за год. Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, сюда включены доходы с прав на имидж, маркетинга и проведения матчей.

По сведениям источника, также трансфер 35-летнего Месси позволил «ПСЖ» заключить 10 новых спонсорских контрактов и увеличить количество подписчиков в клубных соцсетях на 15 млн. «ПСЖ» впервые продал свыше миллиона футболок одного футболиста.

Сегодня, 24 июня, Месси празднует своё 35-летие. Он стал игроком парижан летом 2021 года на правах свободного агента. В 34 матчах за «ПСЖ» Лионель забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами действует ещё год.

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