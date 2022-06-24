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15:52 (мск), источник: Sports.Ru

Президент «ПСЖ»: «Мы не хотим выглядеть помпезными мажорами — больше никакой пышности»

Президент «ПСЖ» рассказал о стремлении избавиться от имиджа клуба-мажора.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Возможно, нам нужно изменить наш слоган “Мечтай о большем”. Он правильный, но прежде всего мы должны быть реалистами. Мы больше не хотим выглядеть помпезными мажорами — больше никакой пышности. Мы многого добились за 11 лет, но каждый год мы спрашиваем себя, как стать лучше.

Могу вам сказать, что мы рассчитываем на большее от всех наших футболистов по сравнению с прошлым сезоном. Все они должны проявить себя на 100%. Очевидно, что мы были недостаточно хороши, чтобы зайти максимально далеко. Мы снова должны стать скромными. Необходимы дисциплина на поле и за его пределами, и любой, кто захочет остаться в зоне комфорта и не будет бороться, вылетит», — сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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