Криштиану на грани нервного срыва и покинет «МЮ»? В Европе даже нашли ему новый клуб

Пачка слухов

Криштиану Роналду уже 37 лет, но он остается полноценной звездой. Его будущее всегда широко обсуждается, даже если это обычные слухи. Контракт португальца с «Манчестер Юнайтед» истекает только следующим летом, однако он может покинуть клуб уже в это трансферное окно. По крайней мере, эту мысль пытаются донести сразу несколько изданий: португальская газета Record, испанская AS, а также итальянская La Repubblica.

Слухи вокруг Роналду стали разрастаться еще в мае — тогда авторитетный телеканал ESPN со ссылкой на свои источники сообщил, что португалец наотрез отказывается работать при Ральфе Рангнике. Якобы зимой Криштиану даже давил на боссов «МЮ» и настаивал на уходе немца. Проверить это сложно, но, как вы знаете, Рангник покинул и пост главного тренера, и позицию консультанта «Юнайтед». И если уход с первой должности ожидаем, то на второй Рангника видели и после назначения Эрика тен Хага.

Но слухи на этом не закончились. Сперва La Repubblica сообщила, что Роналду может перейти в «Рому» к Жозе Моуринью, а затем громким инсайдом разродилась AS — испанцы назвали португальца сменщиком Роберта Левандовски в «Баварии». В издании уверены, что Криштиану решил уйти из «Юнайтед», так как не видит шансов на трофей. Усилила беспокойство болельщиков «МЮ» португальская газета Record: там вообще написали, что Роналду «находится на грани нервного срыва» из-за катастрофической трансферной кампании «МЮ».

Главные провалы и неудачи в карьере Роналду 16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Проблемы с составом

Сложно поверить в то, что 37-летний отец пятерых детей готов устроить истерику из-за уровня одноклубников и селекции клуба. Но проблемы у «МЮ» действительно наблюдаются. «Юнайтед» и так занял позорное шестое место в АПЛ и априори был обязан усиливать состав, а уж под нового тренера точно нужны футболисты. Более того, «красные дьяволы» уже расстались с Полем Погба, Джесси Лингардом, Эдинсоном Кавани, Хуаном Матой и Неманьей Матичем, а трансферов на вход нет вообще. При этом «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» уже подписали одного-двух именитых новичков. Разочарование усилено еще и тем, что Дарвин Нуньес до июня считался одной из основных целей «МЮ», но уругвайский форвард отправился к злейшим врагам в «Ливерпуль».

Роналду имеет полное право грустить из-за того, что в таком крупном клубе наблюдается кризис менеджмента, а в следующем сезоне великому португальцу придется играть в Лиге Европы. Но разве это повод уходить? Если верить британским СМИ, Криштиану получает в «МЮ» 385 тысяч фунтов в неделю, и мало кто может повторить эту зарплату. Будет сложно даже «Баварии», которую AS называет гипотетическим вариантом продолжения карьеры Роналду.

Португалец должен остаться

У мюнхенцев приоритетный вариант — сохранить Роберта Левандовски. Да, поляк уже объявил, что хочет уйти, но руководство «Баварии» не хочет его продавать ни в какую «Барселону». Контракт Левандовски действует еще год — более вероятно, что форвард останется в Мюнхене, а значит, путь для Роналду туда отсечен.

Куда еще? Для «Ромы» Криштиану слишком дорогой, да и зачем ему менять Лигу Европы на Лигу Европы? «Ювентус», о котором пишут итальянские инсайдеры, тоже маловероятен. Родной «Спортинг»? Было бы красиво, но не сейчас.

Скорее всего, никуда Роналду не уйдет. Во-первых, из-за высокой зарплаты. Во-вторых, из-за тренера: португалец уже публично похвалил тен Хага, он верит, что голландец разнообразит атакующий футбол «Юнайтед». Но, конечно, «МЮ» требуется усиление — достаточно слухов вокруг переходов Френки де Йонга из «Барселоны» и Антони из «Аякса», но переговоры проходят сложно. Впрочем, до старта чемпионата и тем более закрытия трансферного окна времени еще много. И мы точно увидим еще не одну новость о возможном уходе португальской звезды. Но едва ли в это стоит верить.