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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:46 (мск), источник: Sport24

Руни покинет «Дерби Каунти» после вылета клуба в третий дивизион Англии

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни покинет пост главного тренера «Дерби Каунти».

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Пресс-служба английского клуба опубликовала заявление 36-летнего специалиста, в котором тот просит освободить его от должности главного тренера. Также сообщается, что руководство клуба очень разочаровано решением Руни, но благодарит его за работу в команде.

Под руководством Руни «Дерби» занял предпоследнее место в минувшем сезоне Чемпионшипа и вылетел в третий по силе дивизион Англии. По ходу сезона с клуба было снято 21 очко из-за финансовых проблем.

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