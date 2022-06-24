Невилл: «Манчестер Юнайтед» превратился в кладбище футбольных талантов
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал нынешнее руководство манкунианцев.
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал нынешнее руководство манкунианцев.
«Настал момент временно остановить выплату дивидендов. Все деньги должны возвращаться в клуб, пока “Манчестер Юнайтед” снова не станет привлекательным.
Команда превратилась в кладбище футбольных талантов. Владельцы выводят деньги из бизнеса, который работает не очень хорошо. Это уму непостижимо", — заявил Невилл Sportbible.