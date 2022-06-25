Руни все же ушел из «Дерби», хотя собирался остаться. Надоело, что не появился владелец

Уэйн Руни неожиданно ушел с поста главного тренера «Дерби Каунти» — хотя вместе с клубом пережил тяжелые времена, снятие очков и вылет из Чемпионшипа впервые за 26 лет.

Вот как это объяснил сам Уэйн: «В течение лета я внимательно следил за развитием событий, связанных с владельцами “Дерби Каунти”. Сегодня я встретился с управляющими, чтобы сообщить им о решении покинуть клуб. Справедливости ради, они очень старались изменить мое решение, но я уже все решил.

Мое пребывание в клубе было американскими горками в плане эмоций, но я должен сказать, что наслаждался этим вызовом. Считаю, что сейчас командой должен руководить человек со свежими силами, не подверженный влиянию событий, произошедших за последние 18 месяцев".

Последние полтора года Руни был главной фигурой «Дерби». Он принял команду в ноябре 2020-го, когда уволили Филлипа Коку, а «Дерби» плелся на последнем месте. В январе Уэйна утвердили главным — и в последнем туре клуб спасся от вылета.

А потом начались настоящие проблемы.

Сезон «Дерби» — хаос: сняли 21 очко, клубу запретили трансферы

В какой-то момент у «Дерби» на контракте было девять человек. Из-за финансового положения (при предыдущем владельце Меле Моррисе клуб накопил долгов на 60 млн фунтов) команде разрешили подписывать только свободных агентов на минимальную зарплату и арендовать игроков на полгода максимум. Сам Руни участвовал в двусторонках и на одной из тренировок неудачно подкатился под Джейсона Найта — тот выбыл на два месяца.

На этом плохие новости для клуба не закончились. В сентябре с «Дерби» сняли 12 очков из-за перехода под внешнее управление. При этом сам Руни узнал об этом от журналистов — владелец его не оповестил. На звонки тренера Моррис не отвечал, и связаться с ним получилось только через клубного врача. «Дерби» с 12-го места сполз на дно таблицы с «минус 2».

Несмотря на такую подставу, Руни не ушел: «Я предан этому футбольному клубу. Я вырос в бедном районе Ливерпуля. Я знаю, насколько тяжелой может быть жизнь. Кем бы я был, если бы пошел и пролежал на пляже несколько недель?» Более того, Руни за свой счет оплачивал выездные матчи и покупал оборудование — например, дрон, чтобы отсматривать тренировки сверху, и регулярно проводил ночи в кабинете на базе клуба.

Конечно, команде это придало импульс. «После всех новостей он пришел к нам и сказал: “Я буду стоять за вас, я приму всю критику на себя”, — рассказывал ветеран “Дерби” Кертис Дэвис. Из-за проблем с составом Руни приходилось чаще других обращаться к академии — в минувшем сезоне за клуб дебютировали 20 воспитанников! А тренер мотивировал их примером Маркуса Рэшфорда.

Но и на этом проблемы не закончились. В ноябре с «Дерби» сняли еще девять очков за нарушение внутрианглийского финансового фэйр-плей, и команда утонула (на тот момент это было «минус 3»). Чтобы футболисты не теряли мотивацию, Руни повесил в раздевалке таблицу с реальным количеством набранных баллов — и там «Дерби» почти всегда держался выше зоны вылета.

Если вы подумали, что хуже быть не могло, то нет — могло. В январе на «Дерби» наложили абсолютный трансферный бан — запретили продлевать контракты. Из-за этого клуб не сохранил опытного защитника Фила Джагелку. Несмотря на все сложности, в первом матче после бана «Дерби» обыграл «Шеффилд Юнайтед» из верхней части таблицы. Руни приходилось придумывать новые мотивационные трюки — так, он показал команде стихотворение от болельщика.

Если бы «Дерби» вернули 21 очко, клуб шел бы на 17-м месте из 24.

«У этой команды яркое будущее, — сказал Руни. — Мы заработали достаточно очков, чтобы остаться в этом дивизионе в следующем сезоне, и воспитали несколько действительно хороших, молодых местных игроков».

После матча с «КПР» Уэйн вышел к болельщикам и выдал правильную речь: «Мы благодарны за поддержку, которую вы оказывали нам весь сезон. Это были очень трудные времена — для нас и особенно для вас. Было очень тяжело, но мы старались изо всех сил, выкладывались на максимум. Очень жаль, что мы вылетели».

Руни планировал остаться в «Дерби». Но передумал — похоже, из-за того, что сорвалась покупка новым владельцем

На фоне проблем возникали слухи о других клубах — например, «Эвертон» всерьез рассматривал кандидатуру Уэйна. Но Руни отказался от собеседования. «Я верю, что стану тренером АПЛ, и готов к этому на 100%. Но у меня есть работа в “Дерби”, которая важна для меня», — объяснил он отказ родному клубу.

И даже после вылета намекал, что готов к работе в Лиге 1: «Я знаю, каких игроков я хочу видеть в Лиге 1. И нужно шевелиться, чтобы у нас были хорошие шансы сразу вернуться, — сказал Руни. — Мне не терпится вцепиться зубами в этот шанс, видеть в команде нужных игроков, попытаться их развить и добиться успеха. Я хочу провести здесь перестройку, но для этого должен смениться владелец».

Страдания «Дерби» на вылете не заканчиваются. Клуб может начать сезон с минус 15 очков — и выбираться из болота Лиги 1 будет еще сложнее. Нового владельца пока так и не нашли. В конце сезона фаворитом был американский бизнесмен Крис Киршнер, и именно при нем Руни хотел остаться в клубе. Но когда на прошлой неделе Киршнер лишился статуса покупателя, потому что не смог подтвердить финансовую состоятельность, Daily Mail сразу вышла с инсайдом про то, что терпение Руни лопнуло — и он, скорее всего, уйдет.

Так и получилось. Клуб до сих пор находится под управлением внешней администрации, хотя через три дня уже стартует предсезонка. «Администрация очень разочарована тем, что Уэйн принял трудное решение покинуть клуб, и сегодня мы потратили некоторое время, пытаясь убедить его остаться, но понимаем причины его желания уйти», — говорится в заявлении компании Quantuma, управляющей «Дерби» до продажи новому покупателю.

Сейчас есть фаворит — местная компания Clowes Development. Она уже выкупила «Прайд Парк», стадион «Дерби», у бывшего владельца Мела Морриса, и дала клубу заем, чтобы его допустили до чемпионата. Теперь компания направила официальное предложение по покупке «Дерби». «Как давний преданный болельщик, я лично рад, что мы в состоянии обеспечить будущее футбольного клуба. Это очень гордый и приятный момент для Clowes Development», — сказал босс компании Дэвид Клаус.