Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Неймару

Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. «У него много дел, но кто знает, может быть, он все-таки побежит со мной», — написала она.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.