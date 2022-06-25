Победитель Лиги Европы завершил карьеру в 29. При чем здесь нацизм?

О своем уходе из спорта австрийский игрок объявил после одного из лучших сезонов в карьере. Хинтереггер выиграл Лигу Европы вместе с немецким «Айнтрахтом», не уступившим ни в одной игре турнира. За весь сезон Мартин отыграл за клуб 37 матчей и был железным игроком стартового состава. А его победный гол в недавней победной встрече с «Баварией» фанаты точно будут вспоминать еще долго.

«Мысли о завершении карьеры появились еще осенью. Победы были уже не такими приятными, но каждое поражение причиняло мне двойную боль. Рост уровня моей игры весной и наши совместные успехи в Лиге Европы еще больше мотивировали меня попрощаться с большим спортивным успехом. Я так наслаждался победой в Лиге Европы, потому что тогда я уже знал, что это будет моя последняя большая победа», — объяснял свое решение австриец.

Со стороны его объяснения выглядят совершенно нелогичными. Ранее Хинтереггер никогда не заявлял о своем намерении столь рано закончить с футболом, а его контракт с «Айнтрахтом» действовал еще целый год. Более того, австрийская пресса сообщала, что Ральф Рангник планировал вызвать Мартина на июньские встречи Лиги наций. Так что же заставило защитника столь резко изменить все свои планы и распрощаться с футболом?

Хинтереггера заподозрили в связях с неонацистами

Все дело в громком скандале, который недавно разгорелся в Германии. Мартин уже несколько лет в июне проводит турнир под названием «Хинти-Кубок». В нем участвуют несколько любительских команд, которым Хинтереггер выделяет призовой фонд. Ранее соревнование проводилось на территории Германии, но в честь победы в Лиге Европы защитник решил перенести его в родную Австрию. Тут-то и начались проблемы.

Хинтереггер решил отметить все с размахом и снял для болельщиков, которые планировали посетить турнир, целый замок. В организации этого действия ему помогла пара австрийских политиков — Генрих и Элизабет Зикль. Объявляя новость о турнире и замке, Мартин выложил в своих социальных сетях фотографию с ними. Как оказалось, это была роковая ошибка.

Один из немецких журналистов узнал на снимке семью Зиклей и начал копать. Оказалось, что у Генриха очень дурная репутация в Австрии. В молодости он состоял в небольшой немецкой организации под названием «Националистический фронт», которая поддерживала принципы неонацизма и была запрещена в 1992 году. А до прошлого года политик состоял в ультраправой «Австрийской партии свободы».

Также выяснилось, что у футболиста и политика хорошие отношения. Они вместе проживают в небольшой деревушке на 300 человек. А ради проведения «Хинти-Кубка» Хинтереггер и Зикль создали совместную фирму, которая бы занималась организацией мероприятия. Автор расследования утверждал, что у Мартина не было никаких шансов не знать о националистических взглядах Генриха, ведь они знакомы уже много лет.

Немецкая общественность мигом отреагировала на выход статьи, обвинив футболиста в тесных связях с людьми, поддерживающими принципы нацизма. При этом автор еще до публикации связался с Хинтереггером и попросил изложить его взгляд на ситуацию. Защитник решил ничего не отвечать журналисту. В этом и была его ошибка.

Футболисту никто не поверил

Волна негодования в немецких и австрийских СМИ мигом накрыла Хинтереггера. Первое время он отмалчивался, но в итоге выступил с заявлением.

«Поражает, что незнакомец может говорить обо мне такие вещи. Я ничего не знаю ни о прошлой, ни о будущей деятельности семьи Зикль. Я просто хочу провести футбольный турнир — и ничего более. Любые деловые отношения с семьей Зикль будут немедленно прекращены на основании текущего уровня знаний и “подсказок” со стороны. Мы подумаем, как нам поступать с “Хинти-Кубком” дальше. Я продолжаю выступать против любой дискриминации», — заявил Хинтереггер.

Только никто не поверил, что Мартин ничего не знал о взглядах своего знакомого. Социальные сети Хинтереггера и «Айнтрахта» просто разрывались от оскорблений и просьб срочно расторгнуть контракт с защитником. Пресса в Германии даже писала, что в ситуацию пришлось вмешаться Немецкому футбольному союзу, который не хотел продолжать нести репутационные потери от нахождения игрока с такими связями в своем чемпионате.

На фоне скандала Хинтереггер, который успел залечить недавнюю травму, оказался вне состава сборной Австрии на четыре матча Лиги наций. Как оказалось, это было только начало. Хейт в адрес защитника не прекращался, после чего он решил пойти на неожиданный шаг. И завершил карьеру в самом расцвете своих футбольных сил.

При объявлении этой новости в «Айнтрахте», помимо дежурных благодарностей за проведенные в клубе годы, сделали особый упор на ситуацию с ультраправым политиком.

«Решение Мартина стало для нас неожиданностью, но он убедительно изложил свою точку зрения и доводы. Поэтому у нас не было сомнений в том, что мы согласимся с его желанием, которое было болезненным со спортивной точки зрения, но понятным с человеческой. Хинтереггеру всегда будут рады во Франкфурте как выдающемуся игроку и победителю Лиги Европы, не в последнюю очередь из-за его искренних извинений за свое поведение в последние дни и недели, а также из-за его четкого и правдоподобного дистанцирования от правой идеологии», — сказал представитель члена совета директоров «Айнтрахта».

Удивительно, что Хинтереггер принял решение об окончательном завершении карьеры, а не о переезде в страну, где взгляды его окружения не будут восприниматься настолько резко. Пример Мартина показывает, как один неосторожный шаг может моментально разрушить карьеру, спровоцировав действие культуры отмены.