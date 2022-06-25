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17:32 (мск), источник: Sports.Ru

«Жирона» хочет пускать собак на матчи: «Стадион — семейное место, нужно думать об уважении к животным»

«Жирона» работает над допуском собак на свои матчи.

ЖиронаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Недавно вышедший в Ла Лигу клуб проводит исследование, чтобы выяснить, возможно ли посещение игр болельщиками с собаками.

«Существует ряд государственных постановлений о доступе на футбольные стадионы. Но мы изучаем возможность размещения собак в отдельном месте на стадионе, чтобы место нашлось для всех. Стадион — это семейное место, где нужно также думать об уважении к животным», — сообщил генеральный директор «Жироны» Начо Мас-Бага.

Недавно клуб заключил спонсорский контракт с компанией по производству кормов и средств по уходу за домашними животными.

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