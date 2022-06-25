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18:31 (мск), источник: Sport24

Бэйл станет одноклубником Кьеллини по ФК «Лос-Анджелес»

Валлийский вингер Гарет Бэйл с высокой долей вероятности продолжит карьеру в MLS.

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Источник: Reuters

Как сообщает инсайдер Том Богерт, ФК «Лос-Анджелес» близок к договоренности с футболистом, стороны согласовывают последние детали. Бэйл должен заключить с американским клубом рассчитанный на 1 год контракт.

В «Лос-Анджелесе» Бэйл станет одноклубником Джорджио Кьеллини. Дебютировать за свою новую команду звезды смогут не ранее 8 июля — в этот день «Лос-Анджелес» сыграет против «Лос-Анджелес Гэлакси».

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