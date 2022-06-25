Бэйл станет одноклубником Кьеллини по ФК «Лос-Анджелес»

Как сообщает инсайдер Том Богерт, ФК «Лос-Анджелес» близок к договоренности с футболистом, стороны согласовывают последние детали. Бэйл должен заключить с американским клубом рассчитанный на 1 год контракт.

В «Лос-Анджелесе» Бэйл станет одноклубником Джорджио Кьеллини. Дебютировать за свою новую команду звезды смогут не ранее 8 июля — в этот день «Лос-Анджелес» сыграет против «Лос-Анджелес Гэлакси».