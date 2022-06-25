«Арсенал» заплатит «Ман Сити» 45+10 млн фунтов за Жезуса. Контракт — на 5 лет
Стало известно, во сколько «Арсеналу» обойдется трансфер форварда Габриэла Жезуса.
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Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Стало известно, во сколько «Арсеналу» обойдется трансфер форварда Габриэла Жезуса.
Как сообщалось ранее, гарантированная сумма, которую получит «Манчестер Сити», равна 45 миллионам фунтов стерлингов.
По данным ESPN, «горожане» также вправе рассчитывать на 10 млн фунтов в качестве бонусов. Утверждается, что «Арсенал» уже согласовал с бразильцем контракт сроком на пять лет.
В минувшем сезоне АПЛ Жезус забил 8 голов за 28 матчей.