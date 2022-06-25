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18:38 (мск), источник: Sports.Ru

«Арсенал» заплатит «Ман Сити» 45+10 млн фунтов за Жезуса. Контракт — на 5 лет

Стало известно, во сколько «Арсеналу» обойдется трансфер форварда Габриэла Жезуса.

Арсенал
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Источник: Reuters

Как сообщалось ранее, гарантированная сумма, которую получит «Манчестер Сити», равна 45 миллионам фунтов стерлингов.

По данным ESPN, «горожане» также вправе рассчитывать на 10 млн фунтов в качестве бонусов. Утверждается, что «Арсенал» уже согласовал с бразильцем контракт сроком на пять лет.

В минувшем сезоне АПЛ Жезус забил 8 голов за 28 матчей.

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