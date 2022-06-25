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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Sky Sport: «Бавария» изменила позицию по Левандовскому и готова продать игрока за € 60 млн

Руководство «Баварии» изменило свою позицию в отношении нападающего команды Роберта Левандовского. Теперь мюнхенцы готовы продать 33-летнего польского форварда, информирует Sky Sport Germany.

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Источник: AP 2022

Согласно сведениям источника, «Бавария» не намерена удерживать Левандовского и хочет выручить за него € 60 млн. Основным претендентом на игрока по-прежнему считается каталонская «Барселона», но в услугах Роберта также заинтересован «ПСЖ».

Напомним, в конце мая Левандовски публично заявил, что его время в «Баварии» подошло к концу. Поляк, не стесняясь острых формулировок, сообщил о своём желании покинуть клуб. Однако позже представители «Баварии» сообщили, что провели с Левандовским беседу по поводу его заявлений в СМИ.

В прошлом сезоне Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 50 голов и семь результативных передач. Контрактное соглашение польского нападающего с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

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