Sky Sport: «Бавария» изменила позицию по Левандовскому и готова продать игрока за € 60 млн

Согласно сведениям источника, «Бавария» не намерена удерживать Левандовского и хочет выручить за него € 60 млн. Основным претендентом на игрока по-прежнему считается каталонская «Барселона», но в услугах Роберта также заинтересован «ПСЖ».

Напомним, в конце мая Левандовски публично заявил, что его время в «Баварии» подошло к концу. Поляк, не стесняясь острых формулировок, сообщил о своём желании покинуть клуб. Однако позже представители «Баварии» сообщили, что провели с Левандовским беседу по поводу его заявлений в СМИ.