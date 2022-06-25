Хвича Кварацхелия еще не доехал до «Наполи». Но уже стал его звездой

«Наполи» — один из самых популярных клубов на Апеннинах. Да, по количеству болельщиков он уступает большой тройке — «Ювентусу», «Милану» и «Интеру». Но вот практически всех остальных адзурри по числу поклонников превосходят. При этом сам город Неаполь и его устаревший безумный стадион, который теперь носит имя Диего Марадоны, — культовое место для всего итальянского футбола.

Сейчас неаполитанцы с большим интересом ждут 14 июля. В этот день на крайнем севере страны, в области Трентино-Альто-Адидже «Наполи» проведет свой первый летний контрольный матч. Соперник — никому за пределами Трентино не известный любительский клуб «Анауниа». Но именно в этой встрече ожидается дебют новичка — 21-летнего хавбека Хвичи Кварацхелии. О нем уже пару недель с восторгом пишут и в Неаполе, и в центральных спортивных СМИ Италии.

Вроде бы атакующий полузащитник сборной Грузии, известный нам по выступлениям за «Локомотив» и «Рубин», не так уж давно согласовал условия контракта с «Наполи», куда он переходит из батумского «Динамо». Однако за это время местная пресса, причем не только из южных регионов, успела сделать из Хвичи новую звезду серии А. Особо горячие головы в Неаполе уже настолько возбудились, что называют Кварацхелию достойным преемником 31-летнего экс-капитана адзурри Лоренцо Инсинье — чемпион Европы-2020 отправился доигрывать за огромные деньги в MLS, в «Торонто». Есть, правда, те, кто призывает не торопиться с таким выводом, но и они уверяют: парень настолько хорош, что вполне подходит на роль нового лидера «Наполи». Попадаются, конечно, и абсолютные скептики, предостерегающие от эйфории, но их с каждым днем становится все меньше.

Откуда же взялся настолько бурный поток восторженного неаполитанского сознания? Прежде всего, от желания получить яркую звезду, без которой футбольный Неаполь существовать не может. И, конечно же, благодаря интернету с телевидением. Пользователи Всемирной сети изучили нарезки весенней игры и голов Хвичи за батумское «Динамо».

А Sky Sport Italia в первой половине июня делал прямые включения со всех стадионов, где проходили матчи Лиги наций: все увидели мячи и голевые передачи Кварацхелии в составе национальной сборной, одержавшей в четырех встречах три победы (над Гибралтаром, Болгарией и Северной Македонией с общим счетом 12:2) при одной нулевой ничьей.

Это мы с вами способны объективно поразмышлять над тем, какова реальная сила чемпионата Грузии и соперников ее сборной, а на горячем во всех смыслах итальянском юге для рождения ажиотажа вполне хватило красивых ТВ-картинок. Да, большинство местных журналистов и экс-футболистов, которые сейчас на каждом углу рассказывают о достоинствах Хвичи, знают о них лишь понаслышке. А то и просто откровенно хайпуют. Однако в общий поток сознания все эти цитаты стекаются так уверенно, что Неаполь уже кипит: «К нам едет настоящий феномен!».

Ну, а раз феномен, то у Кварацхелии должно быть и звонкое прозвище. С учетом того, что его имя и фамилию итальянцам выговорить практически невозможно, в неаполитанский обиход уже запущено такое: Зизи. Пусть оно принесет Хвиче удачу на Апеннинах.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти ждет своего Зизи в первой декаде июля, тогда же состоится и официальное представление новичка. Неаполитанцы предсказуемо отказали «Динамо» в просьбе оставить Кварацхелию у себя до 6 июля, когда в Братиславе батумцы проведут первый матч отборочного раунда Лиги чемпионов с местным «Слованом» (кстати, лучший в этой паре сыграет затем с победителем в противостоянии «Ференцвароша» Станислава Черчесова с казахстанским «Тоболом»). Спаллетти и Ко начнут сбор в местечке Димаро, что в Трентино-Альто-Адидже, 9 июля. Ну, а 14-го пройдет та самая игра, с которой призвана начаться яркая карьера Зизи в итальянском футболе.