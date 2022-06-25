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21:58 (мск), источник: Sports.Ru

Владелец «Челси» обсуждал переход Роналду с агентом Мендешем на прошлой неделе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Челси».

Челси
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Источник: Reuters

По сведениям The Athletic, новый владелец «синих» Тодд Боэли встречался на прошлой неделе с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы в том числе и 37-летнего форварда.

В ходе беседы затрагивалась возможность перехода Роналду в «Челси».

Ранее сообщалось, что Мендеш предлагал Криштиану «Баварии», но мюнхенцы отказались от трансфера.

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