Владелец «Челси» обсуждал переход Роналду с агентом Мендешем на прошлой неделе
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Челси».
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Челси».
По сведениям The Athletic, новый владелец «синих» Тодд Боэли встречался на прошлой неделе с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы в том числе и 37-летнего форварда.
В ходе беседы затрагивалась возможность перехода Роналду в «Челси».
Ранее сообщалось, что Мендеш предлагал Криштиану «Баварии», но мюнхенцы отказались от трансфера.