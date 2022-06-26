Гарет Бэйл продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

Контракт 32-летнего валлийца с мадридским «Реалом» истек в июне и не был продлен.

«Скоро увидимся, Лос-Анджелес» , — написал Бэйл на своей странице в социальной сети, опубликовав видео в футболке американского клуба.

Бэйл перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2013 году. По данным портала Transfermarkt, за игрока мадридцы заплатил 100 миллионов евро, что стало самым крупным трансфером в футболе на тот момент.