Европейские клубы продолжают круто закупаться. Трансферы, которые вы могли упустить

За последние дни в Европе состоялось несколько многомиллионных трансферов. Особенно активны на рынке английские клубы — даже середняки выкладывают за новичков приличные суммы. Рассказываем о наиболее значимых сделках.

Фабиу Виейра: «Порту» → «Арсенал» (€ 35 млн)

Португальский топ-клуб в очередной раз неплохо наварился на трансфере молодого футболиста. 22-летний Виейра обошёлся «Арсеналу» в € 35 млн, но с учётом бонусов эта сумма вырастет ещё на € 5 млн. Фабиу — воспитанник «Порту», в первой команде дебютировал летом 2022 года. Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар отметил, что клуб давно готовился к этому трансферу. Он назвал Вийеру игроком с особыми качествами и отметил, что тот прекрасно владеет мячом в финальной трети поля. В сезоне-2021/2022 Фабиу провёл 39 матчей и набрал 23 (7+16) очка по системе «гол+пас». Следующим новичком «Арсенала» станет нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит € 52 млн.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f7245d6cdd69adbc79a4" data-vnd="f7245d6cdd69adbc79a4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f7245d6cdd69adbc79a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Наиф Агер: «Ренн» → «Вест Хэм» (€ 35 млн)

Защитник сборной Марокко оказался в АПЛ, а за его трансфер «Вест Хэм» заплатил внушительную сумму. Африканский футболист подписал контракт на пять лет. По информации Sky Sports, на игрока также претендовал «Ньюкасл», но борьбу за Агера выиграл «Вест Хэм». Марокканец отметил, что быстро решился на переезд в Лондон. Агер мечтал об игре в АПЛ, а разговор с главным тренером Дэвидом Мойесом окончательно убедил его в целесообразности перехода в «Вест Хэм». По словам французского журналиста Жюльена Лоуренса, Агер быстр, хорошо читает игру и представляет угрозу на стандартных положениях. Эксперт высоко оценил этот трансфер, но при этом не исключает, что дебютный сезон игрока в Англии получится сложным.

Садио Мане: «Ливерпуль» → «Бавария» (€ 32 млн)

Сенегалец впервые за долгое время сыграет в новом для себя чемпионате. Последние восемь лет Мане провёл в АПЛ: отбегал два сезона в «Саутгемптоне», а потом ещё шесть — в «Ливерпуле». Футболист признался, что нуждался в новом вызове и по этой причине перешёл в «Баварию».

Спортивный директор мюнхенского клуба Хасан Салихамиджич подчеркнул, что переговоры по трансферу оказались непростыми. Тем не менее менеджер был готов работать над переходом день и ночь, поскольку видел интерес со стороны игрока. После подписания контракта 30-летний Мане отметил, что «Бавария» сделает всё, чтобы попасть в финал Лиги чемпионов. В прошедшем сезоне Садио отыграл 51 матч и забил 23 мяча.

Ив Биссума: «Брайтон» → «Тоттенхэм» (€ 29,2 млн)

Третий новичок «Тоттенхэма» в это трансферное окно. Ранее состав лондонской команды пополнили Иван Перишич и Фрейзер Форстер, но за них не заплатили ни евро. У Биссумы уже есть серьёзный опыт выступления в АПЛ — он провёл четыре сезона в составе «Брайтона». При этом фамилия африканского полузащитника нередко всплывает в криминальной хронике. Его дважды наказывали за вождение с превышением скорости, а в конце 2021-го вывели из ночного клуба в наручниках. Игрока подозревают в сексуальном насилии. Его отпустили под залог, но расследование продолжается до сих пор. В сезоне-2021/2022 Биссума забил два мяча и отдал две голевые передачи в 28 матчах за «Брайтон».

Тайво Авонийи: «Унион» → «Ноттингем Форест» (€ 20,5 млн)

«Ноттингем» впервые за 23 года сыграет в элитном дивизионе английского футбола. По этому случаю «лесники» оформили рекордный трансфер в истории клуба. Авонийи с 2015 по 2021 год находился в системе «Ливерпуля», но так и не провёл ни одного официального матча за команду. Нигериец регулярно мотался по арендам — поиграл в Бельгии, Нидерландах и Германии.

Сезон-2021/2022 — самый успешный в карьере 24-летнего форварда (43 матча, 20 голов). На игру футболиста обратил внимание «Ноттингем», который расстался с приличной суммой.

Ник Поуп: «Бернли» → «Ньюкасл» (€ 11,5 млн)

«Ньюкасл» укрепил вратарскую линию футболистом сборной Англии. Сообщалось, что в приобретении Поупа был лично заинтересован главный тренер «сорок» Эдди Хау. По итогам сезона-2021/2022 «Бёрнли» вылетел из АПЛ, однако сам Поуп смотрелся неплохо. 30-летний вратарь оформил девять сухих матчей, а по числу пропущенных мячей его команда расположилась вдали от худших команд чемпионата.

Для сравнения скажем, что «Бёрнли» пропустил 53 мяча, «Манчестер Юнайтед» — 57, «Лестер» — 59, «Ньюкасл» — 62. А у нескольких команд, включая «Норвич» и «Уотфорд», ситуация ещё хуже. На счету Поупа восемь матчей (четыре из них — товарищеские) в составе сборной Англии и всего один пропущенный мяч.

Лукас Аларио: «Байер» → «Айнтрахт» (€ 6 млн)

Марио Гётце: ПСВ → «Айнтрахт» (€ 4 млн)

Автор победного гола в финале ЧМ-2014 возвращается на родину. Последние два года Гётце провёл в Нидерландах, где выступал за ПСВ. В сезоне-2021/2022 немец поиграл сразу в трёх еврокубках: квалификации Лиги чемпионов, на групповой стадии Лиги Европы и в плей-офф Лиги конференций. Всего провёл 51 матч, забил 12 мячей и отдал 11 голевых передач. В следующем сезоне 30-летний Марио сыграет в основной сетке Лиги чемпионов, поскольку «Айнтрахт» попадёт туда как победитель Лиги Европы.

Источник: Официальный сайт ФК "Айнтрахт" Франкфурт