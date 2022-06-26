СМИ: Неймар хочет покинуть «ПСЖ» из-за интервью президента клуба
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет покинуть клуб, сообщает RMC Sport.
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет покинуть клуб, сообщает RMC Sport.
По информации источника, нападающий остался недоволен интервью президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем Неймара заявил, что ждет от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне. Бразилец считает, что в клубе не ценят его таланты по достоинству.
Неймару 30 лет. Он выступает за французский клуб с 2017 года. В прошедшем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.