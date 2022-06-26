СМИ: Неймар хочет покинуть «ПСЖ» из-за интервью президента клуба

По информации источника, нападающий остался недоволен интервью президента клуба Нассера ​​Аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем Неймара заявил, что ждет от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне. Бразилец считает, что в клубе не ценят его таланты по достоинству.