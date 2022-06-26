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18:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Неймар хочет покинуть «ПСЖ» из-за интервью президента клуба

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар хочет покинуть клуб, сообщает RMC Sport.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2022
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По информации источника, нападающий остался недоволен интервью президента клуба Нассера ​​Аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем Неймара заявил, что ждет от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне. Бразилец считает, что в клубе не ценят его таланты по достоинству.

Неймару 30 лет. Он выступает за французский клуб с 2017 года. В прошедшем сезоне бразилец провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал восемь результативных передач.

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