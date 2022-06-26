Футболисты «Белшины» обыграли «Минск» в чемпионате Беларуси

В первой из них бобруйская «Белшина» обыграла на поле столичного стадиона «Трактор» футболистов «Минска» со счетом 4:2. У бобруйчан мячи забили Ислам Чесноков, Муса Исах, Дмитрий Гомза и Илья Васильев. У минчан голевой дубль оформил Владимир Хващинский.