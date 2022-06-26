Футболисты «Белшины» обыграли «Минск» в чемпионате Беларуси
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из них бобруйская «Белшина» обыграла на поле столичного стадиона «Трактор» футболистов «Минска» со счетом 4:2. У бобруйчан мячи забили Ислам Чесноков, Муса Исах, Дмитрий Гомза и Илья Васильев. У минчан голевой дубль оформил Владимир Хващинский.
Позже состоятся еще два матча: «Динамо» (Брест) — «Динамо» (Минск), «Арсенал» (Дзержинск) — «Славия» (Мозырь). Завтра в последнем поединке 12-го тура лидер первенства столичный «Энергетик-БГУ» примет могилевский «Днепр».
Результаты остальных игр: «Шахтер» (Солигорск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 0:0, «Слуцк» — «Витебск» — 0:2, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 1:1.
Турнирное положение сейчас таково: «Энергетик-БГУ» — 25 очков (11 матчей), БАТЭ — 24 (11), «Динамо» (Минск) — 22 (11), «Шахтер» — 21 (12), «Ислочь» — 19 (12), «Минск» — 19 (12), «Неман» — 18 (12), «Славия» — 17 (11), «Гомель» — 15 (11), «Слуцк» — 15 (11), «Торпедо-БелАЗ» — 14 (11), «Белшина» — 14 (12), «Витебск» — 10 (12), «Днепр» — 5 (11), «Арсенал» — 4 (11), «Динамо» (Брест) — 4 (11).
Бомбардирскую гонку возглавляет Бобир Абдихоликов («Энергетик-БГУ»), забивший 12 мячей.