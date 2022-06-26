Аутсайдер сенсационно лишил КПЛ нового лидера

Встреча в Актау завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей на 20-й минуте забил Санжар Сатанов, а еще один гол на 37-й минуте в свои ворота отправил Нурлыбек Аязбаев. На 29-й минуте «Каспий» остался в меньшинстве после удаления Думана Нарзилдаева, а на 30-й минуте полузащитник «Турана» Абдуллаи Диакате не реализовал пенальти.