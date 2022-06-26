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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Аутсайдер сенсационно лишил КПЛ нового лидера

Туркестанский «Туран» сенсационно обыграл актауский «Каспий» в матче 15-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Встреча в Актау завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей на 20-й минуте забил Санжар Сатанов, а еще один гол на 37-й минуте в свои ворота отправил Нурлыбек Аязбаев. На 29-й минуте «Каспий» остался в меньшинстве после удаления Думана Нарзилдаева, а на 30-й минуте полузащитник «Турана» Абдуллаи Диакате не реализовал пенальти.

«Каспий» в случае победы мог стать единоличным лидером КПЛ, но с 22 очками спустился на четвертую строчку. «Туран» набрал 15 баллов и поднялся на десятое место.

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