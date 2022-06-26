«ПСЖ» готов порвать с Неймаром. Он ссорится с Мбаппе, обижается на президента и слишком много тусит

В отношениях Неймара и «ПСЖ» снова трудные времена.

Издание Foot Mercato пишет, что катарские владельцы и новый советник Луиш Кампуш не видят 30-летнего бразильца в своем проекте и хотят строить команду вокруг Месси и Мбаппе. Они не против избавиться от бразильской звезды примерно за 50 млн евро. Уже этим летом.

Однако покупателей нет. AS сообщает, что сторона Нея связывалась с «Юве» на предмет возможного трансфера — и получила отказ из-за его космических требований по зарплате. Никто не хочет платить бразильцу больше 10 млн евро в год без учета бонуса.

В «ПСЖ» Неймар зарабатывает примерно в три раза больше. Сам игрок уходить не хочет — 1 июля его контракт с «ПСЖ» автоматически продлится до 2027 года. Времени почти не осталось.

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Все началось в конце мая. Парижане только продлили Мбаппе на космических условиях, что сильно задело Нея. За пару дней отношения между игроками испортились: по информации L'Équipe, Неймар не понимает свое место в грядущем проекте и не видит себя главной звездой.

Килиан тоже не особо горит желанием играть с бразильцем: он часто посмеивается над партнером и хочет более работоспособных игроков, которые будут постоянно на него играть. Причем с Лео Месси никаких проблем нет.

«ПСЖ» ставит на Мбаппе, так что Неймара незаметно вывели из неприкасаемых. Позже на Sportbible вышел текст о влиянии Мбаппе на кадровую политику клуба. Якобы тот попросил «ПСЖ» избавиться от 14 игроков — и бразилец чуть ли не первым оказался в их числе.

Через пару недель президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и вовсе ушел от ответа на вопрос, будет ли бразилец частью парижского проекта. «Мы не можем обсуждать такие темы в прессе, — отнекивался Нассер. — Кто-то придет, а кто-то уйдет. Это вопрос, не подлежащий оглашению».

После этого Неймар взорвался. Сначала L«Équipe писал про “Челси” и “Ньюкасл” — но на следующий день агент Вагнер Рибейро опроверг все слухи.

К Неймару и правда много вопросов

А ведь в прошлом сезоне все начиналось так хорошо: в мае 2021-го Ней продлил контракт до 2025-го с зарплатой 30 млн евро в год, а летом ему купили старого доброго Месси. Но трудности не только не ушли с пути игрока, но еще и заметно спрогрессировали.

Неймара продолжают доставать травмы. В прошлом сезоне он пропустил даже больше обычного, а к марту сыграл только в 21 матче из 41. Возможно, все связано с плохой физической формой, но игрок совсем ничего не делал, чтобы вернуться в форму как можно быстрее.

А ведь «ПСЖ» целился на ЛЧ.

«Неймар не участвует в 50% матчей с начала сезона, — говорил экс-футболист “ПСЖ” Жером Ротен в эфире канала RMC. — В прошлые годы он играл лучше. Неймар потерял эффективность. Он стареет, постоянно набирает вес и не ведет здоровый образ жизни. Когда вам 30 лет, вы восстанавливаетесь от травм не так быстро, как в 25».

Еще одна претензия — обстоятельства восстановления Неймара после недавней травмы лодыжки. С конца ноября он сидел в Бразилии. Регулярно появлялись свежие посты в инстаграме, но там был не только тренажерный зал, а еще покер, музыкальная студия и вечеринки. Под тусовки Ней оборудовал в подвале свой ночной клуб.

Параллельно футболист стримил игры и заключил партнерский контракт с Facebook Gaming. Только в начале февраля Неймар прибыл в Париж. После двух месяцев не очень-то здорового отдыха.

«Нельзя праздновать день рождения бабушки, день рождения сына, день рождения жены и особенно свой собственный. Быть спортсменом нелегко, потому что быть счастливым можно после окончания карьеры. Какое безумие», — все равно грустил нападающий.

«Вы спортивный директор одного крупнейших клубов Европы, мечтаете выиграть Лигу чемпионов, — продолжал Ротен. — Посмотрите на Италию, Германию, Англию. Сложно представить, чтобы местные клубы отпустили ключевого игрока лечиться на родину на такой длительный срок. Он проводит в Бразилии больше времени, чем во Франции. Неймар просто в отпуске. Посмотрите на его соцсети — покер, вечеринки. И он говорит, что готов набрать форму к февралю? Бред».