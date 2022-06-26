Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
21.05
Анже
Монпелье
20
21.05
Брест
Бордо
24
21.05
Клермон Фут
Лион
12
21.05
Ланс
Монако
22
21.05
Лилль
Ренн
22
21.05
Лорьян
Труа
11
21.05
Марсель
Страсбур
40
21.05
Нант
Сент-Этьен
11
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
21:22 (мск), источник: Sports.Ru

«ПСЖ» готов порвать с Неймаром. Он ссорится с Мбаппе, обижается на президента и слишком много тусит

Роман.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

В отношениях Неймара и «ПСЖ» снова трудные времена.

Издание Foot Mercato пишет, что катарские владельцы и новый советник Луиш Кампуш не видят 30-летнего бразильца в своем проекте и хотят строить команду вокруг Месси и Мбаппе. Они не против избавиться от бразильской звезды примерно за 50 млн евро. Уже этим летом.

Однако покупателей нет. AS сообщает, что сторона Нея связывалась с «Юве» на предмет возможного трансфера — и получила отказ из-за его космических требований по зарплате. Никто не хочет платить бразильцу больше 10 млн евро в год без учета бонуса.

В «ПСЖ» Неймар зарабатывает примерно в три раза больше. Сам игрок уходить не хочет — 1 июля его контракт с «ПСЖ» автоматически продлится до 2027 года. Времени почти не осталось.

Похоже, Ней поссорился с Мбаппе и обижен на президента

Все началось в конце мая. Парижане только продлили Мбаппе на космических условиях, что сильно задело Нея. За пару дней отношения между игроками испортились: по информации L'Équipe, Неймар не понимает свое место в грядущем проекте и не видит себя главной звездой.

Килиан тоже не особо горит желанием играть с бразильцем: он часто посмеивается над партнером и хочет более работоспособных игроков, которые будут постоянно на него играть. Причем с Лео Месси никаких проблем нет.

«ПСЖ» ставит на Мбаппе, так что Неймара незаметно вывели из неприкасаемых. Позже на Sportbible вышел текст о влиянии Мбаппе на кадровую политику клуба. Якобы тот попросил «ПСЖ» избавиться от 14 игроков — и бразилец чуть ли не первым оказался в их числе.

Источник: AFP 2022

Через пару недель президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи и вовсе ушел от ответа на вопрос, будет ли бразилец частью парижского проекта. «Мы не можем обсуждать такие темы в прессе, — отнекивался Нассер. — Кто-то придет, а кто-то уйдет. Это вопрос, не подлежащий оглашению».

После этого Неймар взорвался. Сначала L«Équipe писал про “Челси” и “Ньюкасл” — но на следующий день агент Вагнер Рибейро опроверг все слухи.

К Неймару и правда много вопросов

А ведь в прошлом сезоне все начиналось так хорошо: в мае 2021-го Ней продлил контракт до 2025-го с зарплатой 30 млн евро в год, а летом ему купили старого доброго Месси. Но трудности не только не ушли с пути игрока, но еще и заметно спрогрессировали.

Неймара продолжают доставать травмы. В прошлом сезоне он пропустил даже больше обычного, а к марту сыграл только в 21 матче из 41. Возможно, все связано с плохой физической формой, но игрок совсем ничего не делал, чтобы вернуться в форму как можно быстрее.

А ведь «ПСЖ» целился на ЛЧ.

«Неймар не участвует в 50% матчей с начала сезона, — говорил экс-футболист “ПСЖ” Жером Ротен в эфире канала RMC. — В прошлые годы он играл лучше. Неймар потерял эффективность. Он стареет, постоянно набирает вес и не ведет здоровый образ жизни. Когда вам 30 лет, вы восстанавливаетесь от травм не так быстро, как в 25».

Источник: AFP 2022

Еще одна претензия — обстоятельства восстановления Неймара после недавней травмы лодыжки. С конца ноября он сидел в Бразилии. Регулярно появлялись свежие посты в инстаграме, но там был не только тренажерный зал, а еще покер, музыкальная студия и вечеринки. Под тусовки Ней оборудовал в подвале свой ночной клуб.

Параллельно футболист стримил игры и заключил партнерский контракт с Facebook Gaming. Только в начале февраля Неймар прибыл в Париж. После двух месяцев не очень-то здорового отдыха.

«Нельзя праздновать день рождения бабушки, день рождения сына, день рождения жены и особенно свой собственный. Быть спортсменом нелегко, потому что быть счастливым можно после окончания карьеры. Какое безумие», — все равно грустил нападающий.

«Вы спортивный директор одного крупнейших клубов Европы, мечтаете выиграть Лигу чемпионов, — продолжал Ротен. — Посмотрите на Италию, Германию, Англию. Сложно представить, чтобы местные клубы отпустили ключевого игрока лечиться на родину на такой длительный срок. Он проводит в Бразилии больше времени, чем во Франции. Неймар просто в отпуске. Посмотрите на его соцсети — покер, вечеринки. И он говорит, что готов набрать форму к февралю? Бред».

Тимур Боков

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь