«Актобе» разгромил «Астану» и лишил единоличного лидерства в КПЛ

Игра в Актобе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых забили француз Уго Видемон (18-я минута), бразилец Шина (33-я), Алибек Касым (72-я), реализовавший пенальти, и Максим Самородов (90+5). У «Астаны» единственный гол на счету Аслана Дарабаева (42-я).

«Астана» с 24 очками осталась лидером КПЛ, но столько же баллов теперь и у «Тобола». А «Актобе» с 23 баллами поднялся на третью строчку. При этом у команды есть еще игра в запасе.