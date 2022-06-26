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21:14 (мск), источник: Sports.Ru

Винисиус сменил имидж. Фанаты смеются над новой прической игрока

Болельщики сравнивают Вини с Неймаром.

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Винисиус Жуниор, автор единственного гола в финале ЛЧ этого сезона, сменил прическу. Теперь футболист больше похож на репера, взгляните:

Источник: соцсети

Болельщики не оценили новую прическу Вини и даже начали смеяться над законодателем моды Мадрида, сравнивая Жуниора с другими звёздными футболистами. Вот несколько комментариев фанатов:

Corleone: «Неймар оказал плохое влияние на наших детей».

TheWeek07End: «А вот Месси и Роналду стали звездами с простыми стрижками».

Madrid.032: «О нет, Вини превращается в Неймара».Rynv: «Винисиус просто хочет быть, как Роналду с его прической в виде лапши».

PETER WHEELER: «На очереди балетки… потом новые ролексы, затем “Ферарри”, всё, кроме игры в ФУТБОЛ перед обычными болельщиками, которые отдают кучу денег за билеты».

Kraig Mack: «Этот парень проводит слишком много времени с Неймаром!».

А как вам новая прическа Винисиуса?

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