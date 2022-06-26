Винисиус сменил имидж. Фанаты смеются над новой прической игрока
Болельщики сравнивают Вини с Неймаром.
Болельщики сравнивают Вини с Неймаром.
Винисиус Жуниор, автор единственного гола в финале ЛЧ этого сезона, сменил прическу. Теперь футболист больше похож на репера, взгляните:
Болельщики не оценили новую прическу Вини и даже начали смеяться над законодателем моды Мадрида, сравнивая Жуниора с другими звёздными футболистами. Вот несколько комментариев фанатов:
Corleone: «Неймар оказал плохое влияние на наших детей».
TheWeek07End: «А вот Месси и Роналду стали звездами с простыми стрижками».
Madrid.032: «О нет, Вини превращается в Неймара».Rynv: «Винисиус просто хочет быть, как Роналду с его прической в виде лапши».
PETER WHEELER: «На очереди балетки… потом новые ролексы, затем “Ферарри”, всё, кроме игры в ФУТБОЛ перед обычными болельщиками, которые отдают кучу денег за билеты».
Kraig Mack: «Этот парень проводит слишком много времени с Неймаром!».
А как вам новая прическа Винисиуса?