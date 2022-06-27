Билеты на матч «Реала» и «Барсы» в Лас-Вегасе на 63-тысячный стадион раскупили за неделю
Матчи «Барселоны» и «Реала» в США пройдут при полных трибунах.
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Матчи «Барселоны» и «Реала» в США пройдут при полных трибунах.
Игра между «Барселоной» и «Реалом» состоится 23 июля в Лас-Вегасе.
Билеты на класико были распроданы за неделю. Игру примет стадион Allegiant Stadium, который вмещает 63 тысячи зрителей.
26 июля в другом товарищеском матче, который состоится в США, встретятся «Барселона» и «Ювентус».
Встреча будет проходить на стадионе Cotton Bowl в Далласе, вместимость которого составляет 92 100 человек. Все билеты на эту игру также проданы.