Билеты на матч «Реала» и «Барсы» в Лас-Вегасе на 63-тысячный стадион раскупили за неделю

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Игра между «Барселоной» и «Реалом» состоится 23 июля в Лас-Вегасе.

Билеты на класико были распроданы за неделю. Игру примет стадион Allegiant Stadium, который вмещает 63 тысячи зрителей.

26 июля в другом товарищеском матче, который состоится в США, встретятся «Барселона» и «Ювентус».