Андрей Лунев: горжусь, что я русский

«Состоялся нормальный рабочий разговор. Я всё объяснил, высказался по ситуации, которая, уверен, ненормальная. Привёл пример руководству “Байера”: “Давайте представим, что по какому-то поводу будут разрешать призывать истреблять немцев. Это нормально?” Руководство сказало: “Андрей, мы тебя понимаем. Ты только это имел в виду?” — “Ну да”. На этом разговор был закончен. Он был абсолютно спокойный, даже дружеский.



Мне кажется, каждый гражданин своей страны гордится, что он в ней родился и вырос. Я не исключение. Горжусь, что русский. Что бы ни происходило, это моя родина. Независимо от того, какая в стране власть, какой президент, канцлер, король или королева», — приводит слова Лунёва издание «Известия».