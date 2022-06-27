Лунев: всегда считал, что Россия, Украина и Беларусь — один народ

«Главы любого государства решают свои задачи. Я в политике несильно разбираюсь. Могу почитать или посмотреть какую-то информацию, услышать что-то от друзей, знакомых и сделать выводы. Но нельзя делать выводы, не зная всей ситуации.



То, что погибают люди, — это как ножом по сердцу. Вот это я точно могу сказать, особенно когда это происходит между Россией и Украиной. Всегда считал, что Россия, Украина, Беларусь — один народ. Да, территориально нас разделили, и у каждого из нас свои обычаи, но в целом люди-то одни», — приводит слова Лунёва издание «Известия».