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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легенда «Челси» покинет пост технического консультанта клуба

Экс-вратарь сборной Чехии по футболу Петр Чех покинет пост советника по техническим вопросам в футбольном клубе «Челси» 30 июня по собственному желанию, сообщается на сайте английской команды.

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Источник: AP 2022

Бывший вратарь «синих» Чех занимал эту должность с 2019 года.

«Для меня было огромной честью выполнять свои обязанности в “Челси” последние три года. Сейчас, когда клуб перешел в руки нового владельца, я чувствую, что настал подходящий момент для того, чтобы отойти от дел. Я рад, что команда находится в хорошем состоянии с новыми владельцами. Уверен в будущем “Челси” как на поле, так и за его пределами», — говорится в сообщении Чеха.

Ранее пост директора «Челси» покинула россиянка Марина Грановская.

Абрамович был владельцем «Челси» с лета 2003 года. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале марта Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.

Сделка по передаче «Челси» из собственности российского бизнесмена Романа Абрамовича консорциуму Тодда Боэли официально завершилась в конце мая. Боэли занял должность президента клуба, также он будет исполнять обязанности спортивного директора до тех пор, пока не будет подобрана соответствующая кандидатура.

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