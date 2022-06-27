Легенда «Челси» покинет пост технического консультанта клуба

Бывший вратарь «синих» Чех занимал эту должность с 2019 года.

«Для меня было огромной честью выполнять свои обязанности в “Челси” последние три года. Сейчас, когда клуб перешел в руки нового владельца, я чувствую, что настал подходящий момент для того, чтобы отойти от дел. Я рад, что команда находится в хорошем состоянии с новыми владельцами. Уверен в будущем “Челси” как на поле, так и за его пределами», — говорится в сообщении Чеха.

Ранее пост директора «Челси» покинула россиянка Марина Грановская.

Абрамович был владельцем «Челси» с лета 2003 года. При нем лондонский клуб пять раз стал чемпионом Англии, пять раз выиграл Кубок Англии и трижды завоевал Кубок английской лиги, а также по два раза стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В начале марта Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.