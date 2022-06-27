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13:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Лунев: никакой русофобии в Германии на себе не ощущаю от слова «совсем»

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунёв заявил, что не сталкивался с русофобией в Германии.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Байер" Леверкузен

Напомним, футболист перешёл в леверкузенский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. Ранее Лунёв защищал цвета «Зенита», «Уфы», «Сатурна», «Торпедо» и ряда других российских команд.

«Если судить по себе и своей семье, то мы никакой русофобии на себе не ощущали. От слова “совсем”. При этом я езжу по Германии на машине с российскими номерами, так что не заметить мое происхождение не могли.

А после всех событий там был большой приток машин с украинскими номерами. Много стало на площадках украинских детишек с мамами. И никаких проблем. Мы с женой старались помогать приезжим. У нас у самих есть ребёнок, и было тяжело смотреть, когда увидел, как живут дети украинских беженцев, приехавших в Германию. Не мог мимо этого пройти.

Передавали для детей игрушки, памперсы, одежду. Не напрямую, а через человека из организации, которая занимается помощью и развозит вещи нуждающимся. В общем, помогали, как могли», — приводит слова Лунёва издание «Известия».

Ранее Андрей Лунёв также заявил, что гордится своим происхождением.

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