«Арсенал» объявил о переходе вратаря сборной США
«Арсенал» на официальном сайте объявил о трансфере вратаря сборной США Мэтта Тернера.
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«Арсенал» на официальном сайте объявил о трансфере вратаря сборной США Мэтта Тернера.
«Арсенал» на официальном сайте объявил о трансфере вратаря сборной США Мэтта Тернера.
28-летний голкипер был приобретен у «Нью-Инглэнд Революшн». Уплаченную сумму лондонский клуб не разглашает. Футболист заключил с «канонирами» долгосрочный контракт и взял себе 30-й игровой номер.
Мэтт является вратарем сборной США, за которую провел 18 матчей, в том числе все шесть матчей команды на победном для нее Золотом кубке КОНКАКАФ 2021 года.