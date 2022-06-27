«Арсенал» объявил о переходе вратаря сборной США

28-летний голкипер был приобретен у «Нью-Инглэнд Революшн». Уплаченную сумму лондонский клуб не разглашает. Футболист заключил с «канонирами» долгосрочный контракт и взял себе 30-й игровой номер.

Мэтт является вратарем сборной США, за которую провел 18 матчей, в том числе все шесть матчей команды на победном для нее Золотом кубке КОНКАКАФ 2021 года.