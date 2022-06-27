Неймар назвал пятерых футболистов, более техничных, чем он

«Не знаю, смогу ли назвать. При всей скромности я считаю себя одним из самых техничных игроков в современном футболе…



Я бы сказал Месси, Азар, Де Брейне, Верратти… Не хватает еще одного? Тьяго!» — сказал Неймар в интервью Oh My Goal.