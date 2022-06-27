Неймар назвал пятерых футболистов, более техничных, чем он
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал пятерых футболистов, которые более техничны, чем он сам.
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал пятерых футболистов, которые более техничны, чем он сам.
«Не знаю, смогу ли назвать. При всей скромности я считаю себя одним из самых техничных игроков в современном футболе…
Я бы сказал Месси, Азар, Де Брейне, Верратти… Не хватает еще одного? Тьяго!» — сказал Неймар в интервью Oh My Goal.