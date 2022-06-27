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15:45 (мск), источник: Sport24

Неймар назвал пятерых футболистов, более техничных, чем он

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар назвал пятерых футболистов, которые более техничны, чем он сам.

ПСЖ
Бразилия
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Источник: Reuters

«Не знаю, смогу ли назвать. При всей скромности я считаю себя одним из самых техничных игроков в современном футболе…

Я бы сказал Месси, Азар, Де Брейне, Верратти… Не хватает еще одного? Тьяго!» — сказал Неймар в интервью Oh My Goal.

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