Питаться как Роналду: узнали 3 продукта, которые Криштиану ест каждый день

Ни для кого не секрет, что Криштиану Роналду помешан на правильном питании. Возможно, именно поэтому он даже в 37 лет остается одним из самых атлетичных игроков мира. Молодой игрок «Ювентуса» Дауда Пеетерс рассказал, что Роналду употребляет в пищу каждый день.

Когда его спросили о португальце и его диете, Пеетерс сказал в интервью AS:

«Он всегда ест одно и то же. Брокколи, курица и рис. С литрами воды и, конечно, без кока-колы. Криштиану хочет побеждать всегда и везде. Я какое-то время ходил в спортзал, и, конечно же, Криштиану тоже там был. Я был впечатлен. У Криштиану идеальное тело для футболиста. И хотя я тоже довольно мускулистый, в тот день я подумал, что еще многое предстоит сделать. Но эй, он маниакально занимается этим уже столько лет».

Известно, что Роналду ест до шести раз в день и избегает всех газированных напитков, а также алкоголя.