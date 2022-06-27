Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
22.05
Арсенал
Эвертон
51
22.05
Бернли
Ньюкасл Юнайтед
12
22.05
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
31
22.05
Брентфорд
Лидс
12
22.05
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
10
22.05
Лестер
Саутгемптон
41
22.05
Ливерпуль
Вулверхэмптон
31
22.05
Манчестер Сити
Астон Вилла
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
16:27 (мск), источник: Sports.Ru

Питаться как Роналду: узнали 3 продукта, которые Криштиану ест каждый день

Рассказал экс-одноклубник португальца. Записывайте.

Наверх
Источник: Reuters

Ни для кого не секрет, что Криштиану Роналду помешан на правильном питании. Возможно, именно поэтому он даже в 37 лет остается одним из самых атлетичных игроков мира. Молодой игрок «Ювентуса» Дауда Пеетерс рассказал, что Роналду употребляет в пищу каждый день.

Когда его спросили о португальце и его диете, Пеетерс сказал в интервью AS:

«Он всегда ест одно и то же. Брокколи, курица и рис. С литрами воды и, конечно, без кока-колы. Криштиану хочет побеждать всегда и везде. Я какое-то время ходил в спортзал, и, конечно же, Криштиану тоже там был. Я был впечатлен. У Криштиану идеальное тело для футболиста. И хотя я тоже довольно мускулистый, в тот день я подумал, что еще многое предстоит сделать. Но эй, он маниакально занимается этим уже столько лет».

Известно, что Роналду ест до шести раз в день и избегает всех газированных напитков, а также алкоголя.

«Хорошая тренировка должна сочетаться с хорошей диетой. Я придерживаюсь диеты с высоким содержанием белка, с большим количеством цельнозерновых углеводов, фруктов и овощей и избегаю сладких продуктов. Ешьте регулярно. Если вы регулярно тренируетесь, важно поддерживать высокий уровень энергии, чтобы подпитывать свое тело для лучшей производительности. Иногда я ем до шести небольших приемов пищи в день, чтобы убедиться, что у меня достаточно энергии для выполнения каждой тренировки на высшем уровне», — сказал Кришитану в одном из интервью.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь