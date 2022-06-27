Гарет Бэйл подписал контракт с «Лос-Анджелесом» по схеме «1+1»

Предыдущей командой Бэйла был «Реал», футболист выступал за «сливочных» с лета 2013 года. В составе мадридцев он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.