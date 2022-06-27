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22:23 (мск), источник: Sport24

«Рома» отказалась играть с «Барселоной» в матче за Кубок Гампера

«Барселона» объявила, что «Рома» в одностороннем порядке и без объяснения причин отказалась играть в матче за Кубок Жоана Гампера.

Рома
Барселона
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Команды должны были разыграть трофей 6 августа на стадионе «Камп Ноу». Планировалось, что друг с другом сыграют мужские и женские команды «Барселоны» и «Ромы».

Однако «Рома» отказалась от согласованного клубами контракта на участие в Кубке Гампера. Каталонцы теперь ищут нового соперника. В ближайшие сутки сине-гранатовые начнут возврат денег за купленные билеты.

Юридический отдел «Барселоны» изучает возможность подачи судебного иска против «Ромы» с целью возмещения ущерба, причиненного каталонскому клубу и его болельщикам.

«Рома» также выступила с официальным заявлением, в котором назвала причину отказа от участия в Кубке Гампера.

«Это решение является следствием необходимости изменить план летних товарищеских матчей, для мужской и женской команды, в свете главной цели — обеспечить наилучшую подготовку и условия работы для каждой команды в преддверии сезона-2022/23», — говорится в сообщении римского клуба.

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