«Манчестер Юнайтед» планирует летом расстаться с 7 игроками
«Манчестер Юнайтед» постарается избавиться от 7 футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.
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«Манчестер Юнайтед» постарается избавиться от 7 футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.
Отмечается, что вратарь мерсисайдцев Дин Хендерсон с большой долей вероятности перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды, а полузащитник Андреас Перейра имеет предложение от «Фулхэма».
Также «Юнайтед» планирует расстаться с Эриком Байи, Акселем Туанзебе, Аароном Ван-Биссакой, Алексом Теллесом и Антони Марсьялем.