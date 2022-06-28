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17:36 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Юнайтед» планирует летом расстаться с 7 игроками

«Манчестер Юнайтед» постарается избавиться от 7 футболистов в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

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Отмечается, что вратарь мерсисайдцев Дин Хендерсон с большой долей вероятности перейдет в «Ноттингем Форест» на правах аренды, а полузащитник Андреас Перейра имеет предложение от «Фулхэма».

Также «Юнайтед» планирует расстаться с Эриком Байи, Акселем Туанзебе, Аароном Ван-Биссакой, Алексом Теллесом и Антони Марсьялем.

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