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09:46 (мск), источник: Sports.Ru

Бэйл будет зарабатывать в «Лос-Анджелесе» в 24 раза меньше, чем в «Реале». Это как?

Есть причины.

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Источник: Reuters

Гарет Бэйл укатил в МЛС — валлийца на правах свободного агента подписал «Лос-Анджелес». Контракт подписан на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

«Очень доволен переходом в “Лос-Анджелес”. Это подходящее место для меня и моей семьи. И время для этого перехода тоже подходящее. Жду не дождусь начала работы с командой и готовлюсь завоевывать трофеи», — прокомментировал переход Гарет.

По информации The Athletic, в «Лос-Анджелесе» Бэйл будет зарабатывать 1,3 млн фунтов в год. Для сравнения: в «Реале» валлиец получал в районе 31 млн фунтов в год. Гарет добровольно пошел на колоссальное понижение. Вау, это как?

Возможная мотивация переезда в США — наличие постоянной игровой практики (это важно перед ЧМ) и любовь к городу.

У переезда в Лос-Анджелес есть две возможные причины.

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Бэйл последние годы не скрывал, что игра за Уэльс приносит ему больше удовольствия, чем выступление за «Реал». Гарет внес весомый вклад в выход национальной команды на ЧМ-2022 — и даже мог завершить карьеру в конце прошедшего сезона, если бы Уэльс не забрал заветную путевку. Теперь вингеру как минимум нужно поддерживать форму до ЧМ — а там будет видно.

Первый пункт не объясняет, почему Бэйл переехал именно в Лос-Анджелес. Так вот: еще в 2020 году Гарет намекал, что не прочь переехать в город на Западном побережье. «Мне нравится МЛС. Лига на подъеме и продолжает развиваться. Многие игроки сейчас хотели бы перейти в МЛС. Это определенно мне интересно. Я люблю летать в Лос-Анджелес на каникулы. Часто играю там в гольф», — сказал Бэйл.

Идеальное совпадение.

Так, а что с зарплатами в МЛС?

В МЛС есть потолок зарплат — 4,9 млн долларов на команду. Но в лиге также существует правило назначенного игрока (его еще называют правилом Бекхэма) — оно заключается в том, что каждому клубу лиги разрешается подписать до трех футболистов, на которых установленный потолок распространяться не будет.

При этом клубу нужно заплатить за каждого такого игрока штраф 612,5 тысяч долларов — это максимальная зарплата игрока взрослого состава.

В «Лос-Анджелесе» до недавнего момента был лишь один назначенный игрок — Карлос Вела. С приходом Бэйла и Джорджо Кьеллини клуб исчерпал лимит назначенных игроков — но приобрел дополнительную медийность.

Тройка самых высокооплачиваемых игроков МЛС на данный момент выглядит так:

  • Джердан Шакири («Чикаго Файр») — 8,15 млн долларов.
  • Хавьер Эрнандес, («ЛА Гэлакси») — 6 млн долларов.
  • Гонсало ИгуаинИнтер Майами») — 5,79 млн долларов.

Почему «Реал» дал Бэйлу такой огромный контракт?

Контракт с «Мадридом», который истек летом 2022 года, Бэйл подписал в октябре 2016-го — до этого Гарет зарабатывал в Испании около 12 млн фунтов в год. По новому соглашению валлиец стал зарабатывать в 2,5 раз больше и сравнялся с Криштиану Роналду.

Источник: Reuters

В то время руководство «Реала» видело в Бэйле замену португальцу. И это было логично — Криштиану уже перевалило за 30, а Гарет еще не был замечен в откровенном нежелании играть за клуб и показывал отличную результативность.

Но после ухода Криштиану лидерство в атаке захватил Карим Бензема. Бэйл же из-за нескольких неприятных травм и незнания языка все больше отдалялся от команды, что вызывало гнев болельщиков и непонимание руководства, которое постоянно пыталось от него избавиться.

Зато аренда в «Тоттенхэм» получилась очень неплохой — Гарет забил 11 голов в 20 матчах. В Лос-Анджелесе наверняка получится еще лучше.

Саша Бастрыгин

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