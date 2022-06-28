Нападающий «Ливерпуля» стал одноклубником Головина
Футбольный клуб «Монако», за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, подписал четырехлетний контракт с нападающим «Ливерпуля» Такуми Минамино.
«Ливерпуль» получит за 27-летнего японского форварда 15 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп тепло попрощался с футболистом. Минамино не был игроком стартового состава английского клуба, но Клопп не считает, что у японца не получилось в «Ливерпуле». «Его выступления и голы являются причиной, почему нашу комнату трофеев приходилось обновлять так часто. Он добьется большого успеха в “Монако”. Я уверен, мы будем смотреть со смесью ликования и зависти, как он прогрессирует там», — приводит слова специалиста пресс-служба «Ливерпуля».
Минамино подписал контракт с «Ливерпулем» в январе 2020 г., перейдя за 8,5 млн евро из «Зальцбурга». В минувшем сезоне он забил 10 мячей за «Ливерпуль», но семь из них пришлись на матчи Кубка Англии и Кубка Английской лиги.
В минувшем сезоне «Монако» занял третье место в чемпионате Франции и выступит в квалификации Лиги чемпионов.