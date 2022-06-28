Нападающий «Ливерпуля» стал одноклубником Головина

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп тепло попрощался с футболистом. Минамино не был игроком стартового состава английского клуба, но Клопп не считает, что у японца не получилось в «Ливерпуле». «Его выступления и голы являются причиной, почему нашу комнату трофеев приходилось обновлять так часто. Он добьется большого успеха в “Монако”. Я уверен, мы будем смотреть со смесью ликования и зависти, как он прогрессирует там», — приводит слова специалиста пресс-служба «Ливерпуля».